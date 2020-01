Catania, si sblocca la trattativa per Salandria

Secondo quanto segnala Sportitalia e il giornalista Alfredo Pedullà, il Catania sarebbe molto vicino a chiudere per Francesco Salandria, calciatore in uscita dalla Reggina. Il giocatore piace molto alla dirigenza rossazzurra e pare che presto possa esserci la fumata bianca con la squadra calabrese che, pare, abbia finalmente dato il via libera all'operazione. Il mediano, 24 anni, sarebbe un buon rinforzo per la mediana del Catania che si accinge a dire addio a Jacopo Dall'Oglio (Livorno) e Giuseppe Rizzo (Catanzaro).

