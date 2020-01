Benevento. Il Chievo Verona ufficializza la cessione di Barba

Mancava solo l'ufficialità per la cessione di Federico Barba dal Chievo Verona al Benevento, affare del quale si parla ormai da giorni, in special modo da quando è sfumato il ritorno, almeno per gennaio, di Alin Tosca in giallorosso. Ora è arrivata anche la comunicazione da parte della società clivense che annuncia di aver ceduto il proprio ormai ex calciatore al club del presidente Vigorito.

Come accade molto spesso, l'annuncio è arrivato via social, nello specifico con un "tweet":

Ufficiale: Federico Barba, rientrato dal prestito al Real Valladolid, si trasferisce al Benevento Calcio in prestito fino al 30/06/2020 con obbligo di riscatto

Il Chievo Verona, quindi, specifica anche quale sia la formula del trasferimento: Barba sarà un calciatore in prestito al Benevento fino al 30 giugno dopodiché i sanniti avranno l'obbligo di riscatto anche se non si conoscono ancora le cifre dell'affare. Per quanto riguarda il contratto, il difensore ex Empoli ha firmato fino al 30 giugno 2023 con opzione per il prolungamento di un ulteriore anno.

Foto: profilo ufficiale Twitter Chievo Verona

IAM CALCIO BENEVENTO per voi: due strumenti per sapere tutto sul calcio sannita!

I GRUPPI SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del BENEVENTO. Entra tramite link di invito (clicca qui)

Il Canale dedicato a TUTTO IL CALCIO SANNITA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

LE APP

Ecco TIFO BENEVENTO, l'app per la tua squadra di calcio

Ecco IAMCALCIO BENEVENTO, l'app per tutto il calcio sannita