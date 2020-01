Sono sette i giocatori squalificati dal giudice sportivo tutti per una giornata per quanto riguarda il girone A di Serie C, vediamo il dettaglio:

1 giornata

Giorgione (Albinoleffe), Rafia (Juventus U23), Marano (Como), Tomaselli (Gozzano), Cagnano (Novara), Catanese, Gagliardi (Pianese)