Benevento. Inzaghi ne convoca 23 per il Cittadella: c'è anche Barba

Mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo la rifinitura di questo pomeriggio, ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la gara di sabato pomeriggio al "Tombolato" contro il Cittadella. Nella lista dei 23 calciatori figura anche l'ultimo arrivato Federico Barba mentre, come già annunciato ieri in conferenza stampa, non saranno della contesa Tuia e Tello.

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Barba, Volta, Pastina, Maggio;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Basit, Kragl, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Armenteros, Moncini, Di Serio.

