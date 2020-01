Agropoli: esplode la contestazione. Titolo al Comune?

Situazione sempre più calda ad Agropoli dove la tifoseria si sta unendo per contestare l'insoddisfacente operato della società.

L'annata sportiva dei delfini è stata purtroppo, sino ad ora, fallimentare: il progetto societario non ha mai convinto i supporters agropolesi e i risultati sportivi stanno confermando per ora i dubbi e le perplessità nate in estate quando si insediò la dirigenza "post-Cerruti".

L'ultimo posto in classifica, lo stadio vuoto e la disaffezione dei tifosi: allo stato attuale l'Agropoli sembra in un tunnel senza via d'uscita.

I tifosi si stanno facendo sentire e dopo la forte contestazione delle ultime settimane ci sarà un incontro che dovrebbe tenersi domani pomeriggio al Comune con la presenza del presidente Bisogno. Il faccia a faccia potrebbe essere decisivo per il futuro dell'Agropoli.