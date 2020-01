UFFICIALE - Audace Cerignola, preso Nembot ex Potenza

Un nuovo innesto under per il centrocampo dell'Audace Cerignola: la società ofantina ha poco fa ufficializzato l'arrivo del classe 2000, Hemrick Yacine Nembot, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Potenza in Serie C.

Questo il comunicato della società:

La SSD Audace Cerignola dà il benvenuto ad Hemrick Yacine Nembot, centrocampista, classe 2000. Hemrick, nella prima parte di stagione, ha vestito la maglia del Potenza (serie C). Dopo aver militato tra le fila del San Giorgio, nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Primavera del Benevento. Il calciatore sarà a disposizione di mister Feola non appena verrà ratificato il tesseramento da parte della LND.

.

