Catania, avanza l'ipotesi difesa a tre. Le ultime verso Viterbo

Trasferta a Viterbo per il Catania di Lucarelli. La squadra rossazzurra, partita in mattinata per Roma per il ritiro che durerà fino alla gara contro la Ternana, va a caccia della vittoria in trasferta che manca, in campionato, dal 1° dicembre (1-4 contro il Rieti). Si cerca, soprattutto, la continuità di rendimento per risalire posizioni in classifica. Contro la Viterbese di Calabro, però, sarà tutt'altro che facile e bisognerà fare i conti con alcune defezioni importanti.

DIFESA IN EMERGENZA - Proprio il reparto difensivo è quello che mette più in apprensione l'allenatore degli etnei. Squalificati Esposito e Silvestri, infortunati Noce e Saporetti, bisognerà capire chi affiancherà Mbende: ci sarà l'arretramento di Biagianti o il ritorno dal 1' di Marchese? Riflessioni in corso con Lucarelli che deciderà, molto probabilmente, solo dopo la rifinitura. Al momento avanza il 3-5-2 con Mbende, Biagianti e Marchese (o Pinto) a formare il terzetto difensivo con Calapai e Di Molfetta sugli esterni (ma potrebbe giocare anche Pinto più avanti con Marchese in difesa). In mezzo, con Rizzo al passo d'addio, spazio per Curcio e tra Vicente e Mazzarani. In avanti, con Curiale, è ballottaggio tra Barisic e Sarno, quest'ultimo in rampa di lancio dopo la doppietta nel finale contro l'Avellino.

CALCIOMERCATO - Venerdì sera è stato ufficializzato l'arrivo di Salandria, in arrivo dalla Reggina (contratto fino a giugno 2021). Un rinforzo importante, di categoria. Non è escluso che possa già far parte della lista dei disponibili per la trasferta a Viterbo, sicuro, invece, il suo impiego (dal 1' o a gara in corso) nel match contro la Ternana, in Coppa Italia Serie C, in programma mercoledì 29. Il calciomercato etneo, però, non è finito qui: arriverà un difensore (Signorini o Ferigra sono i candidati più accreditati), un altro centrocampista oltre Bangu e, quasi sicuramente, un attaccante che andrà a sostituire Di Piazza ceduto al Catanzaro (Mazzeo è più che un'idea).

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Marchese (Pinto); Calapai, Vicente, Curcio, Rizzo, Di Molfetta; Sarno, Barisic.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Mbende, Marchese, Pinto; Rizzo, Biagianti, Sarno, Curcio, Di Molfetta, Barisic.

