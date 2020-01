Dopo le voci delle ultime settimane, è arrivata l'ufficialità del passaggio di Tomas Kupisz al Trapani in Serie B. Il giocatore arriva in Sicilia con la formula del prestito e sarà già da domani a disposizione della squadra per la trasferta di Venezia. Si conclude così l'avventura in biancorosso del centrocampista polacco che saluta il capoluogo pugliese senza aver mai lasciato il segno.