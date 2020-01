UFFICIALE - Gravina, due nuovi under alla corte di mister Loseto

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori Federico La Rosa e Christian Notaristefano. La Rosa, portiere classe 2001, proveniente dalla primavera del Crotone, andrà a rimpinguare il reparto orfano di Loliva, out sino a fino a stagione. Il giovane portiere, natìo di Catania, vanta diverse presenze con la rappresentativa B della Nazionale Under 17.

In gialloblù firma anche l’esterno destro altamurano Notaristefano, classe 2000, che nella prima parte di stagione si è disimpegnato con il Foggia. Dotato di una buona corsa, duttile e dalla importante struttura fisica, Notaristefano ha esordito in D con la maglia della Team Altamura per poi approdare nel settore giovanile della Spal e del Frosinone.

Contestualmente il sodalizio murgiano comunica la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Matteo La Rosa che farà rientro così al Sassuolo. Al calciatore l’augurio di una felice prosecuzione di carriera.Federico La Rosa e Christian Notaristefano sono già a disposizione del tecnico barese in vista dell’importante sfida di domenica con il Foggia.