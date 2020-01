Catania, più serio del previsto l'infortunio di Curiale

Nelle ultime due giornate ha ritrovato la via del gol ma per Davis Curiale adesso si teme un lungo stop. L'attaccante del Catania nel corso del match contro l'Avellino ha avuto un scontro di gioco con il portiere avversario, riportando un problema al ginocchio. Per evitare ulteriori complicazioni Cristiano Lucarelli aveva deciso di sostituirlo alla fine del primo tempo inserendo Barisic. La fortuna però sembra non assistere la compagine etnea, poiché seconda quanto riporta “Sport.lasiciliaweb.it” l'ex giocatore del Trapani si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un interessamento dei legamenti. Un infortunio che necessita un intervento chirurgico e dunque un lungo stop. Una notizia pessima per i rossazzurri che con l'addio di Di Piazza adesso si ritrovano senza un centravanti di ruolo.

