Reggina-Bari: Vivarini convoca 23 giocatori. Out Ferrari

Domani match fondamentale per il Bari, atteso al "Granillo" dalla capolista Reggina, distante sei punti.

Per il match in terra calabrese, mister Vivarini recupera Di Cesare, mentre Ferrari non sarà della partita.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA

DIFENSORI: 3.PERROTTA, 4.COSTA, 5.ESPOSITO, 6.DI CESARE, 13.SABBIONE, 16.CORSINELLI, 24.CASCIONE, 26.BERRA

CENTROCAMPISTI: 14.AWUA, 20.FOLORUNSHO, 21.BIANCO, 23.SCHIAVONE, 28. MAITA, 29.SCAVONE

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.LARIBI, 11.NEGLIA, 17.D'URSI, 27.TERRANI