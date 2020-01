F. Andria, Favarin: "I punti iniziano a pesare, dobbiamo migliorare"

Domani la Fidelis Andria sarà di scena a Casarano: i federiciani proveranno ad uscire da una crisi di risultati e da una situazione di classifica a dir poco preoccupante.

Queste le parole di mister Favarin alla vigilia del derby: "Non è stata una settimana di difficile gestione, perchè io sono molto fiducioso del lavoro che riusciamo a svolgere durante la settimana, anche dopo una sconfitta cocente come quella di domenica scorsa, dove abbiamo pagato un errore come al solito, ma penso che per come siamo stati in campo siamo andati bene. Abbiamo fatto una settimana buona, penso che il fatto che questi ragazzi lavorino con entusiasmo prima o poi pagherà in termini di risultati. In questo momento veniamo castigati al primo errore. In questi frangenti qui, dove manca anche la serenità, i giocatori avvertono questa pressione della classifica e inevitabilmente paghi ogni errore. L'ansia si fa sentire, questo succede soprattutto in attacco, dove dobbiamo cercare di fare di più. Dobbiamo migliorare alla svelta perchè i punti cominciano a pesare".

Sul nuovo acquisto Gulic: "La società ha preso questo ragazzo che abbiamo visionato, è un giocatore tecnico può giocare da prima o da seconda punta, la sua condizione non è al massimo perchè nel suo campionato erano nel mezzo della sosta invernale. Lui penso che possa reggere al massimo una mezz'ora, se ce ne sarà bisogno lo metterò in campo".