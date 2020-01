Foggia, Corda: "Gravina da non sottovalutare. Non possiamo sbagliare"

Alla vigilia di Gravina-Foggia, gara valevole per la 21° giornata del Girone H del campionato di Serie D, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Ninni Corda. Queste le sue parole:

"Siamo cambiati molto dalla partita di andata contro il Gravina ed abbiamo cambiato tutto a livello difensivo. Abbiamo imparato tanto da quella gara in cui abbiamo fatto errori molto gravi. Con noi non c'è mai crisi per gli avversari e giocano sempre bene e danno tutto. Faranno sicuramente una grande partita. Qualcuno non è stato bene in settimana, Gentile non sta bene ma sarà convocato come anche Allegretti che si sta allenando con il gruppo ma deve ancora migliorare. Ci sono state delle accelerazioni da parte dei nuovi arrivati e questo è importante. Naturalmente i carichi di lavoro per loro sono diversi ma è positivo che i nuovi siano entrati nella nostra mentalità. Siamo più consapevoli dei nostri mezzi, ci alleniamo con più continuità ed abbiamo migliorato il discorso delle palle inattive.

La partita di domani si vince con la giusta concentrazione ed attenzione. Dobbiamo essere pronti a tutto in ogni momento e situazione. Hanno cambiato modulo ed hanno fatto ottime prestazioni. Santoro è un giocatore completo ma il problema non è solo lui perché hanno giocatori molto bravi e di ottima qualità che possono metterci in difficoltà. Ci vuole una grandissima dimostrazione di forza e volontà. Queste giornate di campionato sono fondamentali per chi sta dietro poi si vedrà chi ha più continuità rimarrà ai vertici. Non ci sono partite scontate tranne per il Bitonto che ha una partita facile contro l’Agropoli.

Oltre Tedesco e Salvi, che sta accelerando il recupero tra allenamenti e piscina e sarà importante per noi, non ci sarà Ndiaye che ha accusato un infortunio al ginocchio. Stiamo ritornando ad essere la squadra prima di Natale anche con gli under. Il girone di ritorno è più difficile di quello dell’andata. La rosa ampia aumenta la competizione in allenamento e la difficoltà della scelta di chi fare giocare. Il campionato è lunga e siamo a pochi punti sulla vetta siamo tutti vicini ma l’importante è fare bene e non sbagliare come abbiamo fatto ad Agropoli. L’importante è la mentalità che si ha durante gli allenamenti della settimana per portarla durante la partita. Siamo ancora noi che decidiamo il nostro destino e dobbiamo continuare a lavorare con la stessa determinazione e costanza".

Fonte: ilfoggia.com