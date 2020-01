Viterbese, Calabro: "Il Catania è sempre il Catania. Fare attenzione"

L'allenatore della Viterbese, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Queste le sue parole così come segnala TusciaWeb: "Volpe non ci sarà. Ha avuto un infortunio sull’altra gamba e per noi è una grossa perdita. Markic va valutato domani ma speriamo di recuperarlo. Al di là di chi scenderà in campo mi aspetto una partita come quella col Bari perché il Catania è sempre il Catania. Ha preso Curcio e ha giocatori come Sarno, Barisic, Di Molfetta e Biagianti. In difesa hanno Calapai a destra che ho avuto io a Carpi e Pinto, che come il compagno di reparto ha fatto la serie B. Dobbiamo aggredire le difficoltà con compattezza, organizzazione tattica e anche un po’ di spavalderia giovanile”.

