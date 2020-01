Lecce. Liverani: "Affrontiamo la sorpresa del campionato"

Le parole di mister Fabio Liverani, allenatore del Lecce, alla vigilia della gara contro il Verona che si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 15.00. Questo il suo pensiero:

Domani affronteremo quella che è la sorpresa di questo campionato. Il Verona ha tenuto un ritmo alto finora, con grande corsa e qualità. Non ho ancora deciso tra la difesa a tre o a quattro, vedremo. Riccardi? Non è convocato a causa del mercato, ci sono delle possibilità per lui e quindi vogliamo evitare dei rischi, se dovesse concretizzarsi la sua uscita sicuramente ci sarà un'entrata. Del Verona temo la squadra nella totalità, l'organizzazione che hanno trovato fa esaltare a turno i vari calciatori che hanno.

Nella gara di andata ci misero in difficoltà nella prima frazione nella quale non riuscimmo ad accorciare tra le linee. Nel secondo tempo, invece, abbiamo disputato una buona gara a mio modo di vedere, non meritavamo di perdere almeno per quanto visto nella seconda frazione. Partita vietata ai residenti a Lecce? Dal mio punto di vista, nel 2020, non riuscire ad organizzare un evento calcistico penso sia una sconfitta per lo sport. Saponara? Il ragazzo da dopo Natale si è allenato da solo perché aveva già scelto di accettare la nostra proposta e ha mantenuto la parola. Da martedì starà nel gruppo, lui deve solo mettere a disposizione le sue qualità nulla di più o di meno perché lo abbiamo scelto perché sappiamo si possa integrare bene. Majer, Mancosu e Falco con la continuità degli allenamenti stanno tornando ai loro livelli, Calderoni è già avanti con il lavoro, per Farias ci vorraanno almeno un paio di settimane.

I CONVOCATI PER LA GARA CONTRO L'HELLAS VERONA:

Portieri: Gabriel, Vigorito, Chironi;

Difensori: Vera, Lucioni, Donati, Meccariello, Rispoli, Colella, Dell'Orco;

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Deiola, Majer, Tachtsidis;

Attaccanti: Lapadula, Falco, Babacar, Rimoli.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!