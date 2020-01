Paganese, i convocati per Francavilla: out Diop

Terminata la rifinitura sul sintetico di Mercato Sa Severino, Mr Erra ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Francavilla. Rientra dalla squalifica Mariano Stendardo, mentre Abou Diop, salterà la gara per recidività in ammonizione.

La lista completa

Portieri

Baiocco 1; Bovenzi 12; Scevola 22.

Difensori

Acampora 24; Carotenuto 14; Dramè 3; Mattia 5; Panariello 2; Perri 27; Sbampato 4; Stendardo 13.

Centrocampisti

Bonavolontà 21; Bramati 6; Caccetta 8; Capece 20; Gaeta 7.

Attaccanti

Alberti 9; Calil 17; Musso 29; Scarpa 10.

Squalificati

Diop.

Indisponibili

Campani; Schiavino; Guadagni.