Saraniti, l'agente: "Contatti con il Catania ma al momento non parte"

In casa Catania è piena emergenza. Per la trasferta contro la Viterbese non ci saranno gli squalificati Esposito e Silvestri, oltre agli infortunati Saporetti e Pino. In attacco la situazione non è diversa, anzi: dopo l'addio di Di Piazza è arrivato anche lo stop per infortunio di Davis Curiale, il quale starà fuori per più di un mese. Il club etneo deve ricorrere ai ripari e negli ultimi giorni di calciomercato potrebbero arrivare i due attaccanti che servono. I nomi in orbita rossazzurra sono quelli di Fabio Mazzeo del Livorno, Riccardo Martignago del Teramo e Andrea Saraniti del Vicenza. Su quest'ultimo è stato registrato il forte interesse del Catania e ne abbiamo chiesto conferma proprio al suo agente.

Queste le parole di Giuseppe Piraino, procuratore dell'attaccante classe 1988, intervenuto ai microfoni di IamCalcio Catania: "L'interesse del Catania c'è, vi sono stati anche dei contatti. Ma il giocatore non è in uscita dal Vicenza, la trattativa al momento si è arenata, non possiamo andare avanti. Mercoledì Andrea è stato il migliore in campo, non si muove per volere della società. Operazione saltata definitivamente? Al momento si, ma il calciomercato è sempre imprevedibile".

