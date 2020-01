Catania, Curiale: "Grazie a tutti per l'affetto"

Non ci voleva proprio. Immaginiamo lo sconforto dell'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli alla notizia dell'infortunio di Davis Curiale. L'attaccante rossazzurro, dopo uno scontro di gioco con il portiere dell'Avellino, Andrea Tonti, ha subito una distrazione al ginocchio che lo terrà fuori almeno un mese. Tanti i messaggi di affetto nei confronti del calciatore rossazzurro che nel 2020 sembrava essere tornato in forma e soprattutto in gol dopo un lungo periodo buio. L'infortunio, però, complica maledettamente i suoi piani e quelli del Catania. Su Instagram l'attaccante ringrazia tutti e promette di tornare presto: "Vi leggo e vi ringrazio, la prossima settimana vi saprò dire di più".

