Benevento. Moncini: "Felice per il gol, sono qui per tornare in A"

Al termine della gara vinta dal Benevento sul campo del Cittadella per 2-1, i colleghi di DAZN hanno intervistato il bomber giallorosso Gabriele Moncini, autore del gol del momentaneo 0-1 ed ex della partita:

"Oggi per me è stata una giornata bellissima. Ho ritrovato con piacere tantissimi amici e ho anche segnato, non potevo chiedere di più. Siamo tutti molto contenti perché questa era una partita da vincere e lo abbiamo fatto.

Il Benevento è una società importante e ben strutturata che non merita di stare in Serie B. A Ferrara ho sofferto perché pensavo di potermi giocare la possibilità di essere nei piani dell'allenatore; non ho mollato, ho continuato a lavorare e sono stato ripagato.

Coda? Non ci sono problemi di convivenza, come abbiamo dimostrato anche oggi. Abbiamo caratteristiche diverse che si sposano bene".

IAM CALCIO BENEVENTO per voi: due strumenti per sapere tutto sul calcio sannita!

I GRUPPI SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del BENEVENTO. Entra tramite link di invito (clicca qui)

Il Canale dedicato a TUTTO IL CALCIO SANNITA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

LE APP

Ecco TIFO BENEVENTO, l'app per la tua squadra di calcio

Ecco IAMCALCIO BENEVENTO, l'app per tutto il calcio sannita