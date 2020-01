Cittadella. Venturato: "Arbitraggio discutibile, meritavamo di più"

Il Cittadella è uscito sconfitto dal "Tombolato" per 2-1 contro la capolista Benevento disputando tutta la ripresa in 10 uomini per il doppio giallo comminato dal direttore di gara, signor Baroni, ad Adorni. Questo il commento di mister Roberto Venturato, tecnico dei veneti, in sala stampa:

Non voglio parlare degli arbitri perché se no passo per quello che si lamenta perché è in una piccola società. Posso solo dire che le scelte di Baroni sono state discutibili.

Voglio sottolineare la prestazione della squadra. Siamo stati ingenui sul secondo gol e contro avversari così gli errori si pagano cari. Avremmo meritato di vincere noi per quanto visto.

Per la prossima gara contro il Trapani avremo tre squalificati e sono tutti e tre difensori. Potrò fare poche scelte ma abbiamo i giocatori che potranno sostituirli.

Diaw ho preferito non rischiarlo perché avrebbe potuto fermarsi per un mese e non mi pareva il caso".

