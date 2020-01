Benevento. Inzaghi: "Non parlo di arbitri, vittoria meritata"

Il Benevento vince nella prima trasferta del 2020 andando ad espugnare il campo del Cittadella. Queste le parole dell'allenatore dei giallorossi, mister Filippo Inzaghi, al termine del match del "Tombolato":

"La partita che ha fatto la mia squadra mi è piaciuta e avremmo potuto in vantaggio già il primo tempo. Ora abbiamo quindici punti di vantaggio sulla terza e questo è per noi molto importante.

Non parlo dell'arbitro perché gli episodi possono andare a favore o a sfavore ma alla fine tutto si bilancia.

Credo che abbiamo meritato di vincere. Il fatto di avere venti punti di vantaggio sul Cittadella deve darci la dimensione di quanto bene stiamo facendo. Quando loro sono rimasti in 10 noi abbiamo avuto troppa fretta di segnare e dobbiamo migliorare in questi frangenti perché, strano a dirsi, ma abbiamo giocato meglio in parità numerica.

Al Cittadella faccio i miei complimenti per la partita e sono sicuro che qui sarà dura per ogni avversario".

