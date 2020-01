I precedenti di Potenza-Bisceglie a cura di Antonio Mocciola

Rigenerato dalla vittoria per 1-0 sul Rende, il Bisceglie di Mancini sfida il Potenza al "Viviani" per riscattare il pesante 3-0 subito all'andata ed andare contro la tradizione negativa. I rossoblu hanno vinto 15 volte, contro le 12 dei pugliesi e 10 pareggi. Nel catino lucano la superiorita' dei padroni di casa diventa schiacciante: 13 vittorie (tra cui quella dello scorso anno per 1-0), 3 pareggi e solo 2 successi dei nerazzurri. Dopo lo 0-0 di Caserta, la squadra di Raffaele e' tornata ad essere la miglior difesa in assoluto del girone, con soli 15 gol subiti.

1939-40 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 4-0 BISCEGLIE-POTENZA 3-2

1940-41 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1947-48 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 5-2 BISCEGLIE-POTENZA 4-1

1949-50 PROM. POTENZA-BISCEGLIE 1-1 BISCEGLIE-POTENZA 3-1

1950-51 PROM. POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1951-52 PROM. POTENZA-BISCEGLIE 2-2 BISCEGLIE-POTENZA 2-2

1961-62 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 2-2

1962-63 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 4-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1976-77 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 0-0

1977-78 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1988-89 SERIE C2 POTENZA-BISCEGLIE 2-2 BISCEGLIE-POTENZA 1-0

1991-92 SERIE C2 POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 0-0

1998-99 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 2-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-5

2012-13 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 0-1 BISCEGLIE-POTENZA 5-0

2014-15 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 3-1 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2015-16 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 1-2 BISCEGLIE-POTENZA 4-0

2016-17 SERIE D POTENZA-BISCEGLIE 0-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2018-19 SERIE C POTENZA-BISCEGLIE 1-0 BISCEGLIE-POTENZA 1-1

2019-20 SERIE C BISCEGLIE-POTENZA 0-3

VITTORIE POTENZA 15 PAREGGI 10 VITTORIE BISCEGLIE 12

RETI POTENZA 53 RETI BISCEGLIE 45

A POTENZA VITTORIE POTENZA 13 PAREGGI 3 VITTORIE BISCEGLIE 2

RETI POTENZA 34 RETI BISCEGLIE 14