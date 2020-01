Novara-Pontedera, i convocati azzurri

Sono 24 i giocatori convocati da Simone Banchieri per il match interno del Novara che alle 15 ospiterà il Pontedera.

Torna tra i disponibili Bianchi dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite, out Cagnano per squalifica, non convocato il nuovo acquisto Strechie.

Portieri: 34 Ferrara, 27 Marchegiani, 1 Marricchi

Difensori: 26 Barbieri, 25 Bellich, 5 Bove, 33 Cassandro, 6 Pogliano, 4 Sbraga, 2 Tartaglia

Centrocampisti: 23 Bianchi, 10 Buzzegoli, 15 Collodel, 7 Nardi, 8 Schiavi

Attaccanti: 18 Bortolussi, 16 Capanni, 11 Cisco, 19 Gonzalez, 30 Peralta, 29 Pinotti, 28 Pinzauti, 24 Piscitella, 9 Zunno

