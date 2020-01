Viterbese-Catania, le probabili formazioni

Dopo il successo in rimonta contro l'Avellino, il Catania è atteso alla prova della continuità. Sfida contro la Viterbese per cercare punti pesanti anche lontano dal Massimino. Vigilia della gara movimentata per la squadra etnea tra movimenti di mercato e infortuni: out Curiale per più di un mese, Di Piazza ceduto al Catanzaro. In attacco, dal 1', ci sarà Barisic con Biondi, Sarno e Di Molfetta sulla trequarti. Emergenza anche in difesa con Biagianti spostato in mezzo con Mbende viste le squalifiche di Silvestri ed Esposito e gli infortuni di Saporetti e Noce. Emergenza anche per la Viterbese con la pesante defezione dell'ultim'ora di Volpe: in attacco con Tounkara ci sarà Bunino.

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta scritta su IAM Calcio Catania dalle 14:15.

VITERBESE (3-5-2): Pini; De Giorgi, Besea, Baschirotto; Bianchi, Bezziccheri, Sibilia, Bensaja, Errico; Tounkara, Bunino. Allenatore: Calabro.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Biagianti, Pinto; Vicente, Rizzo; Biondi, Sarno, Di Molfetta; Barisic. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Meraviglia della sezione di Pistoia.

