Vastese-Campobasso: le probabili formazioni

Dopo le vittorie contro San Nicolò Notaresco e Tolentino, il Campobasso, tra poche ore, farà visita alla Vastese di Amelia con l'obiettivo di dare seguito alla striscia di risultati positivi che dura da ben dodici giornate. Il compito, però, non è dei più semplici perché di fronte ai ragazzi di Cudini ci sarà una delle formazioni più ostiche di questo campionato che soprattutto in casa, quasi sempre riesce a rendere la vita difficile agli avversari di turno.

La quiete dopo la tempesta. Così potremmo sintetizzare la settimana post Fiuggi per la Vastese, caduta malamente in terra laziale dopo quattro risultati utili consecutivi. Una sconfitta “dolorosa e pesante” che ha portato società e allenatore a confrontarsi per capire se proseguire insieme o interrompere il rapporto. L’incontro è stato utile, al termine la società ha confermato la fiducia all’allenatore romano che incontrando la stampa si è detto: “fiducioso in una grande prova dei suoi ragazzi, consapevole che di fronte ci sarà un avversario forte che dopo le iniziali difficoltà ha trovato la giusta via”.

Per la sfida di oggi, tornano a disposizione Di Filippo e Vittorio Esposito che hanno scontato la squalifica, entrambi potrebbero partire titolari.

Per quanto concerne il Campobasso, Cudini ha convocato 24 giocatori. Torna a disposizione, dopo la squalifica, Brenci che dovrebbe riprendersi il posto a centrocampo. Per il resto non ci dovrebbero essere varianti rispetto agli undici che hanno affrontato il Tolentino con Raccichini tra i pali, dubbio Martino-Fabriani, con Dalmazzi, Menna e Vanzan a completare la retroguardia. Duello tra Brenci e Sanseverino per il posto davanti alla difesa. Confermati Bontà e Candellori. In attacco Cogliati, Alessandro e Zammarchi.

All’Aragona, il Campobasso non sarà accompagnato dal tradizionale seguito della Curva Nord. In un comunicato, i tifosi rossoblù hanno spiegato la scelta in polemica con le restrizioni, (50 tagliandi nominativi), decise dalle autorità di pubblica sicurezza.

Piemontese la terna arbitrale. Dirigerà Gandolfo della sezione di Bra, assistito, nell’occasione, da Peloso di Nichelino e Barberis di Collegno.

Calcio d’inizio alle ore 14:30.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/vastese-citta-di-campobasso/332761.html