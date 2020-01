Catania che occasione, Martignago è in uscita dal Teramo

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e il Catania deve portare a termine diverse operazioni sia in uscita ma soprattutto in entrata. Per la difesa il nome in pole position è quello di Andrea Signorini, a centrocampo sembra quasi fatta per Luzayadio Bangu, giocatore 23enne proveniente dal Gubbio, mentre per il reparto avanzato circolano diversi profili. Fabio Mazzeo, Andrea Saraniti e nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse del club rossazzurro per Riccardo Martignago.

Secondo quanto appreso da IamCalcio Catania, la punta è in uscita dal Teramo che è alla ricerca di attaccanti con altre caratteristiche. Il giocatore piace a tanti club di Serie C e la società abruzzese che fino a qualche giorno fa voleva privarsene solo in prestito oneroso o a titolo definitivo, pare abbia deciso di cederlo anche con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Il classe 1991 e il suo agente restano alla finestra in attesa di capire quale sia la soluzione migliore e la piazza rossazzurra piace e non poco. Cristiano Lucarelli apprezza le doti tecniche di Martignago ma negli ultimi giorni non risultano contatti tra le parti. Sarà decisiva la prossima settimana: se il Catania dovesse farsi avanti ci sono buone opportunità di riuscita dell'affare.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Martignago è un'ottima seconda punta con propensione alla corsa, vista la buona gamba. Potrebbe anche adattarsi e giocare da ala nel 4-3-3 o 4-2-3-1, moduli che gli permetterebbero di agire anche da trequartista e se fosse necessario da falso nueve.

