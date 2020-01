SERIE D LIVE - Girone H: aggiornamenti in diretta 21a giornata

Tutto pronto per la 21a giornata del girone H di Serie D. Ieri si è giocato l'anticipo tra Fasano e Sorrento con gli ospiti usciti vincenti dal match e che hanno conquistato il momentaneo secondo posto.

La capolista Bitonto sfida in trasferta il fanalino di coda Agropoli, mentre il Foggia se la dovrà vedere contro il Gravina. Derby anche per l'Audace Cerignola che ospita il Brindisi squadra che fin'ora ha conquistato ventisette punti. Sfida salvezza, invece, per il Nardò che galleggia appena sopra la zona rossa e dovrà affrontare la Nocerina che è distante solo 2 punti.

Derby anche per il Casarano che ospita al Capozza la Fidelis Andria, i padroni di casa cercano tre punti per poter entrare in zona playoff. Il Taranto, attualmente al quinto posto, ospita in casa il Grumentum, infine le altre due gare sono: Francavilla-Team Altamura e Gladiator-Gelbison.

Potrete seguire gli aggiornamenti da tutti i campi di Serie D Girone H a questo link: https://lecce.iamcalcio.it/dirette.html