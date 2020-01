Hellas Verona-Lecce: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali della gara Hellas Verona-Lecce in programma oggi, 26 gennaio, alle ore 15.00 presso lo stadio Bentegodi. Queste sono le scelte dei due allenatori:

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine. All. Juric;

Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar. All. Liverani.

N.B: Petriccione non è nemmeno in panchina per un problema alla caviglia.

Potrete seguire la gara in diretta testuale a questo link: https://lecce.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/hellas-verona-lecce/325279.html

