Gravina-Foggia: le formazioni ufficiali

Domenica di fine gennaio, Serie D puntualmente in campo come ogni fine settimana. Per il Girone H squadre impegnate nella 21° giornata, che tra le tante sfide propone anche quella dello "Stefano Vicino" di Gravina in Puglia tra Gravina e Foggia.

Di fronte due squadre reduci da due momenti differenti: padroni di casa a secco di vittorie da oramai sette turni e volenterosi di tornare al successo per risalire la classifica, rossoneri in serie positiva da nove giornate ed a caccia dei tre punti per continuare l'inseguimento alla capolista Bitonto.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

GRAVINA (4-3-3): Vicino; Dentamaro, Gogovski, Silletti, Di Modugno; Coulibaly, Mbida, Correnti; Ficara, Bozzi, Santoro. A disposizione: La Rosa, Bottari, Greco, Notaristefano, Pentimone, Pizzi, Ranieri, Chiaradia. Allenatore: Valeriano Loseto.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Carboni, Anelli, Cadili; Salines, Staiano, Cittadino, Gerbaudo, Campagna; El Ouazni, Tortori. A disposizione: Di Stasio, Kourfalidis, Gemmi, Gentile, Russo, Allegretti, Di Masi, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Ninni Corda.

Arbitro dell’incontro il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1, per l’occasione coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Maiorino della sezione di Nocera Inferiore ed Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco.

Diretta testuale del match sul nostro portale

