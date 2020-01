Viterbese-Catania 2-0, rossazzurri puniti nel finale

Tre gare in una sola settimana. Il Catania quest'oggi chiude il cerchio nella trasferta contro la Viterbese. Dopo il pareggio ottenuto con il Potenza e la vittoria in rimonta sull'Avellino, i rossazzurri sono chiamati ad affrontare i laziali quest'oggi alle 15 sul terreno di gioco dello stadio "Enrico Rocchi". Il successo contro gli irpini ha dato morale alla banda di Cristiano Lucarelli, ma le assenze per questa gara sono davvero pesanti. In difesa non ci saranno gli squalificati Silvestri ed Esposito, mentre in attacco è indisponibile Curiale a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato proprio mercoledì pomeriggio. Sono 23 i tifosi rossazzurri presenti a Viterbo.

VITERBESE-CATANIA 2-0

MARCATORI: 82' Molinaro (V), 88' Bensaja (V)

VITERBESE (3-5-2): Pini; Bianchi (61' Urso), Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Bezzicheri (46' Molinaro), Besea (46' Sibilia), Errico; Tounkara (75' Culina), Bunino (61' Simonelli). A disp. Vitali, Maraolo, Zanoli, Ricci, De Santis, Antezza. All. Calabro.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Marchese; Calapai (85' Manneh), Biondi (46' Salandria), Vicente (74' Rizzo), Mazzarani, Pinto; Sarno (59' Curcio), Barisic. A disp. Martinez, Pino, Distefano, Manneh, Di Molfetta. All. Lucarelli.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

AMMONITI: 5' Biondi (C), 13' Besea (V), 63' Baschirotto (V), 65' Curcio (C)

ESPULSI: 85' Calapai (C)

