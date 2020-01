SERIE D - Gravina-Foggia LIVE, diretta testuale del match

Domenica di fine gennaio, Serie D puntualmente in campo come ogni fine settimana. Per il Girone H squadre impegnate nella 21° giornata, che tra le tante sfide propone anche quella dello "Stefano Vicino" di Gravina in Puglia tra Gravina e Foggia.

Di fronte due squadre reduci da due momenti differenti: padroni di casa a secco di vittorie da oramai sette turni e volenterosi di tornare al successo per risalire la classifica, rossoneri in serie positiva da nove giornate ed a caccia dei tre punti per continuare l'inseguimento alla capolista Bitonto.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale

Formazioni ufficiali

GRAVINA (4-3-3): Vicino; Dentamaro, Gogovski, Silletti, Di Modugno; Coulibaly, Mbida, Correnti; Ficara, Bozzi, Santoro. A disposizione: La Rosa, Bottari, Greco, Notaristefano, Pentimone, Pizzi, Ranieri, Chiaradia. Allenatore: Valeriano Loseto.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Carboni, Anelli, Cadili; Salines, Staiano, Cittadino, Gerbaudo, Campagna; El Ouazni, Tortori. A disposizione: Di Stasio, Kourfalidis, Gemmi, Gentile, Russo, Allegretti, Di Masi, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Ninni Corda.

