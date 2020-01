Novara-Pontedera 1-1, rabbia azzurra per altri due punti persi

Un altro pareggio che sa di beffa per il Novara che spreca tanto ed è sfortunato nella prima mezzora di gioco e rischia addirittura di perdere contro un Pontedera un po’ deludente vista la posizione in classifica. Manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria del 2020 il Novara che però giocando così si toglierà non poche soddisfazioni nel prosieguo del campionato.

Incredibile al Piola, il Novara spreca e termina il primo tempo in svantaggio E’ un bel Novara fin dalle prime battute di gioco anche se la prima occasione è del Pontedera con un diagonale di Semprini bloccato da Marchegiani, al 12’ Peralta si accentra e lascia partire un sinistro che supera Sarri ma sbatte contro la traversa, due minuti più tardi l’estremo toscano salva su Buzzegoli, ancora più bravo al 25’Sarri su Collodel che da poco più di tre metri si vede parare una conclusione che sembrava vincente. Al 28’ ennesima chance per i padroni di casa, il tiro di Buzzegoli deviato va sulla traversa, incredibile sfortuna per gli azzurri che al 32’ prendono gol, Semprini si muove tranquillamente in una difesa novarese immobile e batte Marchegiani, vantaggio Pontedera e tanti rimpianti per l’andamento di questa prima frazione che il Novara doveva terminare avanti almeno di due gol di scarto.

Il finale rabbioso non basta al Novara per vincere Subito un brivido dopo la pausa con Semprini che va vicino al raddoppio, risponde Cassandro con una conclusione centrale che non impensierisce Sarri. Ci prova il nuovo entrato Schiavi con un colpo di testa alto su cross di Piscitella e con una rovesciata fuori, il Pontedera va vicino al raddoppio con il solito Semprini. Finale al cardiopalma, Bianchi si guadagna un rigore che Schiavi trasforma con freddezza, nel convulso finale Bianchi e Gonzalez hanno l’opportunità del 2 a 1 ma la sprecano peccando di mira.

NOVARA-PONTEDERA 1-1

Reti: 32’ Semprini (P), 43’st Schiavi (N) su rigore.

Novara (4-3-3): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cassandro; Nardi (13’st Schiavi), Buzzegoli (31’st Pinzauti), Collodel (7’st Cisco); Gonzalez, Bortolussi (7’st Bianchi), Peralta (7’st Piscitella). A disposizione: Marricchi, Tartaglia, Bove, Zunno, Capanni, Bellich, Pinotti. All. Banchieri

Pontedera (3-5-2): Sarri; Risaliti, Piana, Benassai; Pavan, Barba, Caponi, Giuliani, Visconti (13’st Ropolo); Bruzzo (40’st Salvi), Semprini (26’st De Cenco). A disposizione: Cardelli, Cigagna, Bardini, Serena. All. Maraia

Arbitro: Miele di Nola.

Note: Corner 5-2. Ammoniti nessuno per il Novara, Sarri, Giuliani, Ropolo e Pavan per il Pontedera.

Spettatori 4430, abbonati 4116 e paganti 314.

