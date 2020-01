Molinaro e Bensaja stendono il Catania: trionfa la Viterbese

Dopo quattro risultati utili consecutivi il Catania esce con una sconfitta dallo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo. A trionfare i padroni di casa per 2-0 grazie ai gol nel finale di Molinaro e Bensaja. Un k.o che fa male considerato che nella ripresa la Viterbese non si era mai resa pericolosa e il buon impatto avuto dalla compagine di Cristiano Lucarelli ad inizio seconda parte. Nel primo tempo le due squadre non hanno creato grandi occasioni, si è lottato molto a centrocampo con tanti errori in fase di impostazione. Vicente proprio allo scadere di tempo con un gran tiro da fuori area ha scaldato i guantoni di Pini. Ad inizio seconda frazione, gli etnei hanno avuto una chance con Barisic che ha trovato ancora una volta l'opposizione dell'estremo difensore di casa, ma nel finale, quando il match sembrava indirizzato sullo 0-0, i laziali hanno colpito. Prima con Molinaro, il quale ha sfruttato con un gran colpo di testa una colossale dormita della difesa rossazzurra, e poi con Bensaja, il quale in ripartenza ha messo il punto esclamativo sulla gara. Nel finale espulso anche Calapai.

VITERBESE-CATANIA 2-0

MARCATORI: 82' Molinaro (V), 88' Bensaja (V)

VITERBESE (3-5-2): Pini; Bianchi (61' Urso), Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Bezzicheri (46' Molinaro), Besea (46' Sibilia), Errico; Tounkara (75' Culina), Bunino (61' Simonelli). A disp. Vitali, Maraolo, Zanoli, Ricci, De Santis, Antezza. All. Calabro.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Marchese; Calapai (85' Manneh), Biondi (46' Salandria), Vicente (74' Rizzo), Mazzarani, Pinto; Sarno (59' Curcio), Barisic. A disp. Martinez, Pino, Distefano, Manneh, Di Molfetta. All. Lucarelli.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

AMMONITI: 5' Biondi (C), 13' Besea (V), 63' Baschirotto (V), 65' Curcio (C)

ESPULSI: 85' Calapai (C)

