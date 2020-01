Lecce. Liverani: "Non si può avere cattiveria solo con le big"

Le parole di mister Fabio Liverani, allenatore del Lecce, al termine della gara contro l'Hellas Verona terminata con il risultato finale di 3 a 0 per i padroni di casa. Questo il suo pensiero:

Tutte le partite danno sempre qualche spunto e qualcosa su cui riflettere per il resto del campionato. I calci da fermo sono una loro specialità, in dieci contro undici la partita è definitivamente finita. Hanno meritato la vittoria, abbiamo subito due sconfitte con loro. L'obiettivo è arrivare con questa posizione a maggio, purtroppo ho allenato una squadra con soli tredici calciatori, oggi ho dovuto fare un altro cambio. Tachtsidis? Faremo gli esami, si tratta di una distorsione al ginoccio. Da domani torneremo a lavorare, non eravamo fenomeni dopo l'Inter, il nostro campionato è questo qui.

Non riusciamo a metterci cattiveria a livello mentale e questo è un limite che dobbiamo migliorare e anche in fretta, i punti non si possono fare con cattiveria solo con le big, la stessa fame bisogna averla anche con le pari livello. Per me il nostro campionato è più o meno questo, speravamo tutti di avere qualcosa in più, ma siamo ancora in corsa. Gli infortunati? Per Gabriel è un riacutizzarsi di un problema alla schiena, Lucioni aveva problemi di stomaco, per Tachtsidis, ripeto, aspettiamo gli esami strumentali.

