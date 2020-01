Catania, Lucarelli: "Gara stradominata. Episodi? Non siamo scemi"

Una nuova sconfitta per il Catania. La compagine allenata da Cristiano Lucarelli ha subìto un k.o sul campo della Viterbese; queste le parole del tecnico rossazzuro rilasciate in conferenza stampa: "Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che nonostante una situazione di grossa difficoltà, a parte i primi cinque minuti dove abbiamo subìto 2-3 corner, abbiamo stradominato la partita. E' arrivato il gol nel momento in cui avevamo preso la metà campo della Viterbese. E loro con due ripartenze hanno segnato quando eravamo i padroni assoluti del match. Furlan non ha fatto una parata, gli unici a tirare in porta siamo stati noi, però nel calcio chi la butta dentro vince. Accettiamo il verdetto del campo, ma non accettiamo quello che si è visto in campo. In particolare? Non voglio entrare in discorsi, questa è la mia analisi della gara. Conosco certe dinamiche del calcio e va bene così. Io mi riferisco ad un fallo di mano scaturito sull'1-0. Alla fine sono andato a parlare con il direttore di gara per chiarire e lui dice che Rizzo ha cercato di tirargli una pallonata e questo è un gesto talmente grave che per me non esiste, probabilmente è stata una sua sensazione. Me la sono presa per il rosso a Calapai che ha calciato via una bottiglietta ma era arrabbiato con il sottoscritto. Va bene così, facciamo finta di essere scemi. Io non cerco alibi, noi siamo nelle condizioni di giocare, dobbiamo preoccuparci di quello che succede in campo. Stesso discorso per le tante assenze, accettiamo il verdetto del campo ma non siamo scemi. Coppa Italia? Non possiamo scegliere il piatto dove mangiare, noi giochiamo tutte le gare per vincere. Può essere una scorciatoia importante per noi ma sarebbe folle dirottare tutte le energie su questa competizione".

