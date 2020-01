Catania, Marchese: "Primo gol scaturito da fallo di mano netto"

Al termine della sfida persa contro la Viterbese, Giovanni Marchese, difensore del Catania, ha parlato in conferenza stampa; queste le sue parole: "C'è rammarico anche perché nel primo tempo avevamo fatto una buona partita contro una squadra difficile da affrontare. Abbiamo espresso anche un buon calcio in tanti momenti sia del primo che del secondo tempo poi purtroppo è andata com'è andata. Il primo gol è arrivato secondo noi da un errore del guardalinee o dell'arbitro per un fallo di mano netto non dato e poi un fallo laterale nostro dato contro. Cerchiamo di prendere il più possibile da tutto. La Coppa Italia è un momento importante per noi, perché possiamo arrivare terzi, la squadra è diventata squadra adesso, speriamo di continuare su questa base".

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio