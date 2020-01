Catania, Mazzarani: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione"

Andrea Mazzarani, centrocampista del Catania, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Viterbese; queste le sue dichiarazioni: "Classica partita di Serie C, su un campo non facile, era una partita che stava andando verso il pareggio, poi gli episodi fanno la differenza. Abbiamo preso il primo dove c'è stata una grave disattenzione di arbitro e guardalinee perché il giocatore della Viterbese l'ha presa con la mano. Talmente evidente che tre-quattro di noi si sono fermati, però dobbiamo ripartire dalla prestazione, non ci dobbiamo abbattere. Il nostro obiettivo resta lo stesso, arrivare in una posizione importante in classifica e mercoledì ci giochiamo una bella fetta di stagione. Sappiamo che vincere la Coppa Italia ci permetterebbe di preparare i play off in modo diverso, è un crocevia importante".

