Serie D, il Grumentum cede a Taranto 3-0 Impatta il Francavilla (2-2)

In Serie D girone H soltanto un punto in due per le lucane. Il Grumentum Val d'Agri cede al Taranto per 3-0 dopo quattro risultati utili consecutivi. A regolare i valligiani Goretta dopo 6', Genchi dopo 1' dal rientro dall'intervallo e Oggiano a 3' dal termine. Il Francavilla non riesce ad andare oltre il 2-2 interno: sempre in vantaggio con Nolè e Maione, è stato puntualmente raggiunto dal Team Altamura con la doppietta di Croce. Terzo pareggio di fila per i sinnici che accorciano di una lunghezza dalla zona play-out, ma è soprattutto l'ottava gara di seguito senza successo. Addirittura i tre punti interni non arrivano più dal 3 novembre quando fu battuto il Gravina per 1-0.