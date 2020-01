Il Lecce annulla il riposo e va in silenzio stampa

Il Lecce non avrà il giorno di riposo come previsto inizialmente. La società giallorossa, dopo la brutta sconfitta contro l'Hellas Verona, decide così di anticipare la ripresa degli allenamenti che era prevista per martedì.

I calciatori quindi saranno in campo già domani alle ore 11.00 per un allenamento a porte chiuse al Via del Mare. Non è l'unica decisione presa: per tutta la settimana, infatti, si andrà in silenzio stampa eccezion fatta per l'eventuale conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivi.

