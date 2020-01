Cavese vittoriosa: l'incornata di Matino stende il Teramo

Successo di misura della Cavese che si impone sul Teramo: decide la partita una rete di Matino per l'1-0 finale.

I metelliani hanno la meglio al termine di una gara combattuta. Buona la prova della squadra di Campilongo, apparsa solida e cinica nel momento di colpire.

Per circa 35 minuti si è vista una gara bloccata, senza alcuna occasione da ambo le parti. Nel finale di primo tempo si accende la Cavese: prima viene clamorosamente annullato un gol a Di Roberto, in gioco di almeno un metro, per posizione irregolare. Un minuto dopo Matera ha sul destro la palla del gol, ma da pochi passi calcia addosso al portiere che respinge.-

A inizio ripresa si sblocca la gara: angolo giocato corto, Maza crossa al centro per lo stacco di Matino che insacca in rete. Passa poco più di un minuto e la Cavese va a un passo dal raddoppio con Maza che però preferisce tirare da posizione defilata anzichè servire Di Roberto già pronto per il facile tap in a porta sguarnita.

Reazione Teramo affidata a Bombagi che fa partire un missile che si stampa sul palo. Per qualche minuto la squadra di Tedino prova il forciing ma la manovra avvolgente non produce occasioni.

Nel finale la Cavese gestisce senza affanni il vantaggio: dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Riscatto avvenuto per i metelliani che salgono in decima posizione, stop per il Teramo che però mantiene il sesto posto.