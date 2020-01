Sampdoria-Sassuolo 0-0, punto prezioso per i neroverdi

Il Sassuolo torna a casa dalla sfida contro la Sampdoria con un punto d'oro, 0-0 il risultato finale di una gara avara di emozioni. Prime fasi di gara di studio tra le due squadre, poi tutto cambia al 25' quando Peluso viene espulso per un fallo su Gabbiadini. De Zerbi toglie Traorè abbassando il baricentro della squadra, la Sampdoria alza il ritmo però nonostante l'uomo in più non riesce a trovare il gol della vittoria. Anzi, l'occasione più importante è rappresentata da un palo di Boga. Il pareggio va bene al Sassuolo che conquista un punto importante nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora.