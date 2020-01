Serie C, ci pensa França a far volare il Potenza Pareggia il Picerno

Prima vittoria del 2020 per il Potenza, mentre il Picerno coglie un buon punto in chiave salvezza ad Avellino. La formazione del capoluogo di regione stende il Bisceglie a 13' dalla fine con França, alla sua seconda rete in campionato, e conferma il quinto posto della classifica. Al partenio irpini in vantaggio con Micovschi a 3' dall'intervallo, ma i melandrini impattano al 4' della ripresa con Kosovan per il definitivo 1-1.