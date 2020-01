Rassegna stampa, i titoli sul Catania

Trasferta amara per il Catania in quel di Viterbo. I rossazzurri sono stati sconfitti nel finale per 2-0 sotto i colpi di Molinaro e Bensaja. Un risultato per certi versi ingiusto per quel che si è visto in campo, ma la Viterbese ha dimostrato di crederci fino all'ultimo ad ha avuto ragione. Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sulla prestazione della squadra etnea.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Fotofinish Viterbese Severa punizione al nervoso Catania"

CORRIERE DELLO SPORT

"No, il Catania non è una corazzata La Viterbese nel finale non perdona"

TUTTOSPORT

"La Viterbese lotta Catania ko nel finale"

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio