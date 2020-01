Catania, le pagelle sui quotidiani sportivi

La buona volontà e un secondo tempo senza particolari rischi non sono serviti al Catania per evitare la sconfitta sul campo della Viterbese. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 con i gol arrivati negli ultimi dieci minuti di gioco. Adesso i rossazzurri devono voltare pagina, mercoledì pomeriggio c'è la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Ternana. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Biagianti e compagni.

CORRIERE DELLO SPORT

CATANIA (3-5-2): Furlan 5.5; Mbende 6 Biagianti 6 Marchese 5; Calapai 5.5 (38’ st Di Molfetta sv) Biondi 5 (1′ st Salandria 5.5) Vicente 5.5 (29’ st Rizzo sv) Mazzarani 5.5 Pinto 6 (38′ st Manneh sv); Sarno 6 (14’ st Curcio 5) Barisic 5. A disp.: Martinez, Pino, Distefano. All.: Lucarelli 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CATANIA (3-5-1-1): Furlan 6; Mbende 6, Biagianti 6, Marchese 6; Calapai 6,5 (dal 39’ s.t. Manneh 5), Biondi 5,5 (dal 1’ s.t. Salandria 5,5), Vicente 6 (dal 29’ s.t. Rizzo 6), Mazzarani 6, Pinto 6,5 (dal 39’ s.t. Di Molfetta 5,5); Sarno 5,5 (dal 14’ s.t. Curcio 5,5); Barisic 5,5. (Martinez, Pino, Di Stefano). All. Lucarelli 5,5

TUTTOSPORT

CATANIA (3-5-2): Furlan 6; Mbende 6, Biagianti 5.5, Marchese 5.5; Calapai 5 (38’ st Di Molfetta ng), Biondi 6 (5’ st Salandria 5.5), Vicente 6 (29’ st Rizzo 5.5), Mazza- rani 6, Pinto 6 (38’ st Manneh ng); Sarno 5.5 (14’ st Curcio 5.5), Barisic 5.5. All. Lucarelli 5.5

