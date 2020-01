Gozzano, il partente Fasolo ha firmato con la Pro Sesto

Un altro partente da Gozzano, un altro giocatore che ha lasciato la terza serie nazionale per accasarsi in Serie D. Chiusa la sua avventura in rossoblu Giulio Fasolo ha accettato la corte della Pro Sesto sceglie di ripartire da una piazza ambiziosa di Serie D.

La compagine milanese in questo momento guida il girone B di quarta serie con tre punti di vantaggio sul Legnano e punta al ritorno in Serie C. Forse proprio questo progetto è stato alla base della scelta di Fasolo, che nelle ultime turnazioni in casa novarese aveva trovato poco spazio. Per l'attaccante veneto otto presenze ed un gol, quello pesante del pareggio interno con la Carrarese, nel carniere della sua avventura cusiana e l'augurio che possa tornare presto a calcare i campi della Serie C.

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.