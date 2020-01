Bari, Perrotta: "Felice per il gol. È arrivato nel momento giusto"

I biancorossi di mister Vivarini lasciano il Granillo inanellando il 18esimo risultato utile consecutivo che vale un punto in classifica e che porta la firma del difensore Marco Perrotta, che ha segnato la sua prima rete in biancorosso nei minuti finali e con un guizzo da attaccante.

«È stata una partita molto difficile, tesa; loro ci venivano ad aggredire alti e all'inizio abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, ma siamo stati bravi a riprenderla. Sono molto felice per il gol perché è arrivato nel momento giusto e perché penso che chiunque sogni di fare rete in una partita del genere. È esplosa subito la gioia, perché il pallone è stato toccato da un loro difensore e sapevo di essere in posizione regolare. Oggi ci siamo scontrati con la prima in classifica e a mio avviso abbiamo fatto una buona partita, affrontando le difficoltà con grinta e determinazione. Avevamo preparato la gara prevalentemente dal punto di vista del gioco, ma è stata una partita con molti falli da entrambe le parti, spezzettata. La nostra caratteristica? Non molliamo mai. È il nostro spirito».