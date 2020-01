Ternana-Catania, l'arbitro è De Santis di Lecce

E' stata assegnata a Daniele De Santis della sezione di Lecce la semifinale d'andata di Coppa Italia di serie C in programma mercoledì alle 15 fra Ternana e Catania. Ad assistere il fischietto pugliese saranno Moro di Schio, Zampese di Bassano del Grappa e, novità assoluta in competizione, il quarto uomo, Di Cairano di Ariano Irpino.

