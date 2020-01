Lecce subito in campo, ma il gruppo è ridotto

Come annunciato nel comunicato diffuso ieri sera(leggi qui), il Lecce è tornato subito in campo questa mattina al Via del Mare per il primo allenamento settimanale dopo la sconfitta con il Verona.

Il gruppo però è stato piuttosto ridotto tra calciatori assenti, a riposo e in differenziato. Nello specifico erano assenti in permesso Gabriel e Petriccione, sono stati a riposo Lucioni e Tachtsidis, mentre si sono allenati in differenziato Calderoni e Farias.

L'ultimo arrivato in casa giallorossa, Riccardo Saponara, ha iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il programma di lavoro continua domani con una seduta pomeridiana, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!