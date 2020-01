Ranking UEFA, così le italiane in vista degli ottavi di Champions

Il 18 febbraio si riaccenderanno i riflettori della UEFA Champions League, la massima competizione europea per Club. A dare inizio allo spettacolo degli ottavi di finale saranno l'Atletico Madrid (che ospiterà in casa il Liverpool, Campione d'Europa in carica) ed il Borussia Dortmund del giovane bomber Haaland (che dovrà vedersela con il PSG).

Di recente la UEFA ha comunicato il ranking aggiornato. Otto i club italiani presenti nella top 100:

Alla posizione 79 troviamo la Fiorentina ed il Milan con 19.000 punti. L'incredibile Atalanta di Gasperini, reduce da un roboante 7 a 0 inflitto al Torino in Serie A, e dopo aver strappato una qualificazione da urlo, insperata, agli ottavi di Champions, è salita alla posizione numero 56 (27.500 punti).

L'Inter di Antonio Conte occupa la posizione numero 54 (28.000 punti). Dobbiamo salire di ben 20 posizione per trovare la Lazio (41.000 punti), mentre Roma e Napoli sfiorano la Top Ten, avendo collezionato 76.000 punti a testa (posizione numero 15 per entrambi i club).

Migliore tra le italiane è la Juventus, a quota 115.000 punti, in 5° posizione.

A guidare il Ranking UEFA è il Real Madrid (134.000 punti), seguito dal Barcellona (123.000) e dal Bayern Monaco (121.000 punti, gli stessi dell'Atletico Madrid).