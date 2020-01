Milan, i dettagli che bloccano la cessione di Suso al Siviglia

Le strade di Suso e del Milan si divideranno presto, o almeno questo è quello che sperano entrambe le parti. Il giocatore è stanco delle critiche e dei fischi ricevuti a San Siro, il Milan non vuole più aspettarlo, e dopo il cambio modulo effettuato da Pioli, non c'è più spazio per l'esterno spagnolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, avrebbe contattato Boban per avviare un'operazione di prestito con diritto di riscatto della durata di 18 mesi, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'offerta è al momento ritenuta troppo bassa dai dirigenti rossoneri. che inoltre pretenderebbero l'obbligo di riscatto.

Il Siviglia occupa attualmente il 3° posto ne La Liga con 38 punti conquistati, a 5 punti di distanza dal Barça, (2° a 43 punti), ed 8 punti dal Real Madrid (46 punti).